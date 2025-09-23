Ричмонд
Штурмовики ВСУ понесли большие потери в Сумской области и отступили у Алексеевки

Украинские боевики понесли потери из-за неудачных контратак в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские штурмовики из 71-й отдельной егерской бригады и 225-го штурмового полка попытались контратаковать в Сумской области. В результате боевики понесли серьезные потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах, цитирует РИА Новости.

Уточняется, что неудача настигла штурмовиков вблизи населенного пункта Алексеевка. Им пришлось отступить под натиском бойцов ВС России.

«Противник провел три контратаки в районе Алексеевки… Успеха не имели, с большими потерями отошли на исходные позиции», — поделились в силовых структурах РФ.

Украинские военные, увидев раненых сослуживцев, добивают их, чтобы те не сдались в плен ВС России. Такой инцидент произошёл, например, в Запорожской области вблизи населённого пункта Новоивановка. Боевики также лишают раненых раций и других приборов, чтобы ВС РФ не могли получить данные о ВСУ.