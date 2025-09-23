Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону атаку БПЛА отразили в двух районах

Ростовская область, 23 сентября 2025, DON24.RU. В Ростовской области ночную воздушную атаку отразили силами и средствами ПВО в Миллеровском и Каменском районах.

Источник: Don24.ru

Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — пишет Юрий Слюсарь.

Ранее над территорией региона уничтожили 25 БПЛА. Они пролетали над Таганрогом и еще над тремя районами области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше