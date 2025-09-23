На Дону атаку БПЛА отразили в двух районах

Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор донского региона Юрий Слюсарь.
«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — пишет Юрий Слюсарь.
Ранее над территорией региона уничтожили 25 БПЛА. Они пролетали над Таганрогом и еще над тремя районами области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше