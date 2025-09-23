Ричмонд
Дрон Форс спас жизнь лишившемуся ноги бойцу на запорожском направлении

Беспилотник спас от смерти раненого бойца на запорожском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Военные из Смоленской области использовали 15-дюймовый дрон-тяжеловес из линейки «Форс», чтобы помочь бойцу, потерявшему ногу на запорожском направлении после взрыва танкового снаряда. Военнослужащий истекал кровью. О необычном случае со ссылкой на компанию-разработчика Drone Force сообщает ТАСС.

Боец один возвращался на свои позиции, когда попал под удар снаряда танка противника и лишился ноги. Смоленские подразделения, находящиеся не подалеку мониторили округу.

«Они обнаружили раненого и немедленно оказали ему экстренную помощь, направив дрон Форс со средствами для перевязки, промедолом и другими необходимыми препаратами», — рассказали в организации.

Несмотря на явно шоковое состояние, боец смог оказать себе первую помощь, а уже через 10 минут к нему выдвинулась группа эвакуации.

Ранее военный Вооруженных Сил России выжил в украинском тылу и дополз до позиций ВС РФ. Он получил ранения, однако не сдался и две недели добирался до своих.

Также сообщалось о российском бойце, который четыре дня сам себя откапывал из-под земли.