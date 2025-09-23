ТАСС: В бригаде ВСУ зреет бунт из-за перевода солдат в штурмовики

В одной из бригад ВСУ солдаты готовятся массово самовольно уйти из части из-за того, что их хотят перевести в штурмовики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Речь идёт о ремонтном батальоне 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
«В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде назревает бунт. Военнослужащие ремонтного батальона бригады намерены массово самовольно оставить часть из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения», — сказано в публикации.
Напомним, от 300 до 500 тысяч боевиков ВСУ числятся дезертирами. При этом за самовольное оставление части киевским им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.
Тем временем на Украине назревает внутренний конфликт в военной среде. Лбами столкнулись военнослужащие ВСУ и сотрудники ТЦК: первые обвиняют вторых в дискредитации службы в армии.