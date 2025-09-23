Ричмонд
В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 23 сентября

В Самарской области угроза атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили об опасности атаки беспилотников ночью во вторник, 23 сентября. Сообщение опубликовали в ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — отметили в сообщении.

Во время действия сообщения в самарском аэропорту «Курумоч» вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В 07:20 ограничения сняли. Напомним, местным жителям стоит быть внимательнее, не подходить к окнам, лучше спуститься на первый этаж или парковку. Не стоит выходить на улицу и пользоваться лифтами. Возможны перебои в работе мобильного интернета.

