В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 23 сентября

В Самарской области объявили об опасности атаки беспилотников ночью во вторник, 23 сентября. Сообщение опубликовали в ГУ МЧС России по региону.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — отметили в сообщении.
Во время действия сообщения в самарском аэропорту «Курумоч» вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В 07:20 ограничения сняли. Напомним, местным жителям стоит быть внимательнее, не подходить к окнам, лучше спуститься на первый этаж или парковку. Не стоит выходить на улицу и пользоваться лифтами. Возможны перебои в работе мобильного интернета.
