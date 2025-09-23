Названо имя первого главы пыточной СБУ в аэропорту Мариуполя

Первым главой печально известного на Украине места пыток в аэропорту Мариуполя, так называемой «Библиотеки», был Александр Хараберюш из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.