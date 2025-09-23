Первым главой печально известного на Украине места пыток в аэропорту Мариуполя, так называемой «Библиотеки», был Александр Хараберюш из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную Библиотеку в Мариупольском аэропорту», — заявил собеседник агентства, уточнив, что Хараберюш возглавлял эту пыточную с 2013 по 2017 годы.
Хараберюш умер в марте 2017 года при взрыве джипа на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской в Мариуполе.
Напомним, очевидцы сообщили Следственному комитету (СК) России, что украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту в Мариуполе. Там они издевались над людьми, после чего расстреливали их и хоронили поблизости.