Войска России за сутки поразили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ

Группировка ВС РФ «Запад» обезвредила десятки украинских гексакоптеров типа «Вампир».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные из группировки войск «Запад» за сутки нанесли удары по 39 пунктам управления беспилотниками украинских формирований, сообщили в пресс-центре этого объединения ВС РФ.

Кроме того, были обезврежены десятки дронов ВСУ, включая гексакоптеры «Вампир».

«Постами воздушного наблюдения, группами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа “Вампир”», — отметил начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров в видеозаписи, которую показало Министерство обороны России.

Напомним, 21 сентября стало известно, что подразделения группировки российских войск «Восток» поразили блиндажи с личным составом ВСУ в лесополосах в районе населённого пункта Калиновское в Днепропетровской области. Также были уничтожены тяжёлые гексакоптеры, антенны и ретрансляторы, которые использовались украинскими формированиями.

