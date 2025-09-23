Войска России за сутки поразили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ

Российские военные из группировки войск «Запад» за сутки нанесли удары по 39 пунктам управления беспилотниками украинских формирований, сообщили в пресс-центре этого объединения ВС РФ.
Кроме того, были обезврежены десятки дронов ВСУ, включая гексакоптеры «Вампир».
«Постами воздушного наблюдения, группами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа “Вампир”», — отметил начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров в видеозаписи, которую показало Министерство обороны России.
Напомним, 21 сентября стало известно, что подразделения группировки российских войск «Восток» поразили блиндажи с личным составом ВСУ в лесополосах в районе населённого пункта Калиновское в Днепропетровской области. Также были уничтожены тяжёлые гексакоптеры, антенны и ретрансляторы, которые использовались украинскими формированиями.