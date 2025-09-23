Ричмонд
Над регионами России за ночь уничтожили 69 украинских БПЛА

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО с полуночи до 07:00 мск уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 сентября с полуночи до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым», — сказали там.

