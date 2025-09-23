Ричмонд
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

Ракетную опасность объявляли на Кубани утром 23 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае отменили ракетную опасность, объявленную утром 23 сентября. Жители региона получили сообщения от РСЧС.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

За ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В том числе БПЛА сбили над территориями Ростовской области и Крыма.

