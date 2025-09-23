В Краснодарском крае отменили ракетную опасность, объявленную утром 23 сентября. Жители региона получили сообщения от РСЧС.
В настоящее время региону ничего не угрожает.
За ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В том числе БПЛА сбили над территориями Ростовской области и Крыма.
