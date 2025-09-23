В Башкирии откроется мемориал участникам СВО

В селе Акъяр появился новый значимый объект, посвящённый участникам СВО. Об этом сообщает администрация Хайбуллинского района.
В парке райцентра установили военную бронетехнику, уточнили в муниципалитете. Ранее «Башинформ» сообщил, что в общественном пространстве возводится мемориал, посвящённый землякам, погибшим в зоне специальной военной операции. Здесь также будет высажена аллея.
Официальное открытие мемориального комплекса состоится 10 октября, в дни празднования Дня Республики Башкортостан и 95-летия Хайбуллинского района.