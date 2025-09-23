Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии откроется мемориал участникам СВО

В Хайбуллинском районе завершаются работы в парке села Акъяр.

В селе Акъяр появился новый значимый объект, посвящённый участникам СВО. Об этом сообщает администрация Хайбуллинского района.

В парке райцентра установили военную бронетехнику, уточнили в муниципалитете. Ранее «Башинформ» сообщил, что в общественном пространстве возводится мемориал, посвящённый землякам, погибшим в зоне специальной военной операции. Здесь также будет высажена аллея.

Официальное открытие мемориального комплекса состоится 10 октября, в дни празднования Дня Республики Башкортостан и 95-летия Хайбуллинского района.