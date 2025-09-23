Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из челябинского СИЗО на СВО отправят носки с записками

В Челябинске осужденные связали носки для участников СВО.

Источник: ГУФСИН по Челябинской области

Осужденные женщины, которые работают в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО № 3 в Челябинске, связали несколько десятков пар носков для участников СВО.

— Проведение подобных благотворительных акций способствует не только поддержке участников СВО, но и трудовой и нравственной ресоциализации осужденных, развитию у них чувства социальной ответственности и патриотизма, — прокомментировали в ГУФСИН по Челябинской области.

Для вязания взяли высококачественную шерстяную пряжу, а к каждой паре носков приложили записку с пожеланиями здоровья и скорого возвращения домой. В ГУФСИН обещают как можно скорее отправить носки военнослужащим.