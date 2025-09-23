Из челябинского СИЗО на СВО отправят носки с записками

Осужденные женщины, которые работают в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО № 3 в Челябинске, связали несколько десятков пар носков для участников СВО.
— Проведение подобных благотворительных акций способствует не только поддержке участников СВО, но и трудовой и нравственной ресоциализации осужденных, развитию у них чувства социальной ответственности и патриотизма, — прокомментировали в ГУФСИН по Челябинской области.
Для вязания взяли высококачественную шерстяную пряжу, а к каждой паре носков приложили записку с пожеланиями здоровья и скорого возвращения домой. В ГУФСИН обещают как можно скорее отправить носки военнослужащим.