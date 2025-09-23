МИД: удары ВСУ из дронов на минувшей неделе опередили артиллерию и РСЗО

На минувшей неделе беспилотники стали для Вооруженных сил Украины (ВСУ) главным видом вооружений, значительно опередив артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отметив, что всего за неделю жертвами атак украинских дронов стали 113 мирных жителей, что составляет 78% от общего числа пострадавших.
Мирошник обратил внимание на то, что Киев «активно направлял» беспилотники по жилым домам, а также социальным объектам, энергетической инфраструктуре, медицинскому и гражданскому легковому автотранспорту.
«В Самарской области один из таких налетов привел к гибели четырех мирных жителей», — напомнил он в беседе с ТАСС.
Посол также сообщил, что среди пострадавших мирных жителей есть жертвы дистанционного минирования территорий.
Напомним, военные ВСУ при помощи беспилотников атаковали гражданские объекты на территории Республики Крым. БПЛА попали в санаторий «Форос» и школу. В результате погибли три человека, а еще 16 получили ранения различной степени тяжести.