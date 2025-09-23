Ричмонд
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ продолжают отражать атаки вражеских беспилотников, сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: © РИА Новости

«ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своем канале в Max.

