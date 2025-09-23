Пункт управления ВСУ в Черниговской области взлетел на воздух: военные РФ поразили важный объект в зоне СВО

Пункт управления ВСУ в Черниговской области взлетел на воздух. Стало известно, что военные РФ поразили важный объект с помощью БПЛА «Герань» в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах России.
«В Черниговской области расчетами БПЛА “Герань-2” нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники», — говорится в сообщении от издания.
Нужно отметить, что российские военные наращивают успех, они планомерно продвигаются вперед практически на всех направлениях в зоне СВО, освобождая один населенный пункт за другим. Кроме того, авиация РФ наносит результативные удары по скоплениям ВСУ и иностранным наемникам. Недавно стало известно, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.