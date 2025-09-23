Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пункт управления ВСУ в Черниговской области взлетел на воздух: военные РФ поразили важный объект в зоне СВО

ТАСС: офицеры ВСУ погибли под ударом «Гераней» в Черниговской области.

Источник: Комсомольская правда

Пункт управления ВСУ в Черниговской области взлетел на воздух. Стало известно, что военные РФ поразили важный объект с помощью БПЛА «Герань» в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах России.

«В Черниговской области расчетами БПЛА “Герань-2” нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники», — говорится в сообщении от издания.

Нужно отметить, что российские военные наращивают успех, они планомерно продвигаются вперед практически на всех направлениях в зоне СВО, освобождая один населенный пункт за другим. Кроме того, авиация РФ наносит результативные удары по скоплениям ВСУ и иностранным наемникам. Недавно стало известно, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше