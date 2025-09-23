Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sun: Европа наращивает подготовку к Третьей мировой войне

Германия готовится оказывать помощь 1000 раненым в день.

Европа продолжает подготовку к Третьей мировой войне, особенно это видно по действиям Германии, Франции и Великобритании, пишет The Sun.

«Германия готовится лечить по 1000 раненых в день, в то время как Европа наращивает подготовку к Третьей мировой», — говорится в материале.

Автор публикации подчеркивает, что ранее Франция привела свои больницы «в состояние боевой готовности». Согласно источникам, руководство в сфере здравоохранения получило приказ «быть готовым к крупным конфликтам» к весне 2026 года.

В Великобритании правительственные чиновники в срочном порядке обновляют планы действий в чрезвычайных ситуациях, разработанные несколько десятилетий назад, отмечает автор.

«Так что мы должны быть готовы к 2029 году. Если вы спросите меня сейчас, могу ли я гарантировать, что это произойдёт не раньше 2029 года? Я бы сказал, что нет, это не так. Значит, мы должны быть готовы к бою сегодня вечером», — заявлял ранее BBC генеральный инспектор Бундесвера генерал немецкой армии Карстен Бройер.

Ранее турецкое издание dikGAZETE писало, что Запад провоцирует вооруженный конфликт между РФ и Польшей.