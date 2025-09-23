Над Крымом в ночь с 22 на 23 сентября отразили атаку БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего с полуночи до 7:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Их сбили над территориями Республики Крым, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей.
Ранее мы писали, что 21 сентября за четыре часа над Крымом сбили три беспилотника ВСУ. Всего в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
