Над Самарской областью ночью уничтожили украинские БПЛА

Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве не уточняют количество сбитых БПЛА над регионом. Всего с полуночи до 07:00 (MSK) сбили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше