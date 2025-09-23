Ричмонд
Над Самарской областью ночью уничтожили украинские БПЛА

Во вторник ночью, 23 сентября, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Самарской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве не уточняют количество сбитых БПЛА над регионом. Всего с полуночи до 07:00 (MSK) сбили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

