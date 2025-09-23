В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Украину

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 годов рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023—2025 годы диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области… Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 281 (диверсия), статье 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и статье 275 (госизмена) УК России. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в релизе.