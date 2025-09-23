В США впервые показали секретный сверхзвуковой ударный беспилотник Vectis

Компания Lockheed Martin впервые раскрыла подробности о своем новом сверхзвуковом ударном беспилотнике Vectis, проект считается революционным для США, пишет The Sun.
Уточняется, что Vectis — новейшая разработка подразделения Skunk Works оборонного гиганта Lockheed Martin, где были созданы U-2, SR-71 Blackbird и F-117 Nighthawk.
Новый БПЛА больше, чем дрон-ракета, но меньше, чем истребитель F-16. Он относится к классу беспилотных летательных аппаратов 5-й группы, то есть весит более 600 кг и может подниматься на экстремальную высоту.
По задумке производителя, бесхвостая форма треугольного крыла должна позволить дрону уклоняться от радаров. Фюзеляж БПЛА выполнен в стиле стелс, у него есть верхние воздухозаборники.
Как утверждают разработчики, дрон может наносить высокоточные удары, вести радиоэлектронную борьбу, осуществлять наблюдение, а также участвовать в оборонительном и наступательном воздушном бою. Он может летать самостоятельно или выступать в роли напарника для истребителей, например, для F-35 Lightning II.
«Vectis — это кульминация нашего опыта в области интеграции сложных систем, разработки передовых истребителей и обеспечения автономности. Мы не просто создаём новую платформу — мы создаём новую парадигму военно-воздушных сил, основанную на высокопроизводительной, настраиваемой и доступной системе гибких дронов», — заявил глава Skunk Works О. Джей Санчес.
Уточняется, что дроны введут в эксплуатацию к 2028 году. Их планируют поставлять ВС США, а также продавать партнерам.
