Из-за атаки БПЛА в Москве отменили рейсы в Уфу

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе аэропорта Уфы, три рейса было отменено, один задерживается. По данным онлайн-табло столичного авиаузла на 23 сентября, на вылет в «Шереметьево» отменены три рейса авиакомпании «Аэрофлот», задерживается рейс авиаперевозчика S7 Airlines. С прилётом — аналогичная ситуация.
В Росавиации информировали, что ограничения в «Шереметьево» вводились для обеспечения безопасности полётов.
