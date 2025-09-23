Ричмонд
Из-за атаки БПЛА в Москве отменили рейсы в Уфу

Из-за ограничений в московском аэропорту у жителей Башкирии сбилось расписание.

Источник: Башинформ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе аэропорта Уфы, три рейса было отменено, один задерживается. По данным онлайн-табло столичного авиаузла на 23 сентября, на вылет в «Шереметьево» отменены три рейса авиакомпании «Аэрофлот», задерживается рейс авиаперевозчика S7 Airlines. С прилётом — аналогичная ситуация.

В Росавиации информировали, что ограничения в «Шереметьево» вводились для обеспечения безопасности полётов.

