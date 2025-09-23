Ричмонд
Экипаж британского танка Warrior ошибся и подбил сослуживцев на Challenger

Военнослужащие Британии опять допустили ошибку во время учений.

Экипаж британского Warrior ошибся и подбил танк сослуживцев Challenger 2, военнослужащие шесть раз выстрелили из 30-мм пушки, пишет The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел во время учений. Пушка «Рарден» была заряжена инертными учебными снарядами вместо осколочно-фугасных или бронебойных, которые обычно используются в бою.

Четыре человека из Challenger 2 не пострадали.

В Минобороны Британии подтвердили произошедшее.

«Мы немедленно начали официальное расследование инцидента, который произошёл на частной территории, недоступной для общественности. Никто из гражданских лиц или военнослужащих не пострадал», — заявили в министерстве.

Ранее офицер ВС Британии запутался в патронах и 23 раза выстрелил в сослуживца.