С бойцом СВО Максимом Кочетковым прощаются под Волгоградом

В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации. Ефрейтор Кочетков служил старшим бортмехаником БМП в мотострелковой роте. У 27-летнего Максима были большие планы на будущее: следующей весной он мечтал сделать предложение своей девушке, а летом сыграть свадьбу. Этим надеждам не суждено было сбыться. Он приезжал в отпуск в конце августа, почти на две недели, и даже посетил родную Краснокоротковскую школу, где беседовал с ребятами о патриотизме. 11 сентября Максим отправил маме последнее сообщение, сообщив, что уходит на боевое задание и обязательно позвонит.