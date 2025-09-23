Ричмонд
С бойцом СВО Максимом Кочетковым прощаются под Волгоградом

27-летний ефрейтор с позывным «Бонус» погиб, выполняя боевое задание.

Источник: Администрация Новоаннинского района

Сегодня, 23 сентября, Новоаннинский район Волгоградской области провожает в последний путь своего земляка Максима Кочеткова, известного под позывным «Бонус». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на районную администрацию, он рос добрым и смышленым парнем, всегда окруженным друзьями. В 18 лет Максим принял осознанное решение пойти в армию, отдав свой гражданский долг в разведывательной роте в Пятигорске.

В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации. Ефрейтор Кочетков служил старшим бортмехаником БМП в мотострелковой роте. У 27-летнего Максима были большие планы на будущее: следующей весной он мечтал сделать предложение своей девушке, а летом сыграть свадьбу. Этим надеждам не суждено было сбыться. Он приезжал в отпуск в конце августа, почти на две недели, и даже посетил родную Краснокоротковскую школу, где беседовал с ребятами о патриотизме. 11 сентября Максим отправил маме последнее сообщение, сообщив, что уходит на боевое задание и обязательно позвонит.

Прощание состоится сегодня в родном хуторе.