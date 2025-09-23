Ричмонд
После удара ВСУ по Форосу в больнице находятся 14 человек

Пострадавшие при ударе украинских беспилотников по Форосу продолжают получать лечение в Ялтинском многопрофильном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства", двое из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма.

По данным ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», по состоянию на 23 сентября стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. В результате ударов три человека погибли и 16 ранены. Среди раненых — двое граждан Белоруссии.

СК возбудил дело о теракте.

