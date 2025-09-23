ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других районах этих регионов, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.