Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других районах этих регионов, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что они также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Богуславки в Харьковской области, Дибровы, Ямполя и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.