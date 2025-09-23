ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что они также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Богуславки в Харьковской области, Дибровы, Ямполя и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.