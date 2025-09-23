В Татарстане сняли режим угрозы атаки БПЛА

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня, по рекомендации МЧС, детей в школах и детсадах перевели в безопасные помещения.
«Забирать детей сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности. Просим вас без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб — при необходимости мы сразу передадим новые рекомендации», — сказали в Управлении образования Казани.
Напомним, что сегодня рано утром из-за угрозы атаки БПЛА закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. Жителей Казани, Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска попросили пройти в укрытия из-за угрозы атаки. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.