ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий «Востока» за сутки

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.