Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Группировка «Восток» уничтожила в ходе СВО за сутки до 330 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.