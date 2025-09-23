Ричмонд
ВС России нанесли удар по цехам предприятия «Мотор Сич» ВПК Украины

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам предприятия «Мотор Сич» ВПК Украины, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесен удар по цехам предприятия “Мотор Сич” военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России», — отмечает МО РФ.

Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий «Форос» и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы — четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.

