ВСУ потеряли более 580 боевиков в зоне работы группировки «Центр» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск в ДНР, Славянка и Новониколаевка в Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия», — добавили в МО РФ.