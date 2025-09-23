Ричмонд
ВСУ потеряли более 580 боевиков в зоне работы группировки «Центр» за сутки

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская группировка войск «Центр» нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск в ДНР, Славянка и Новониколаевка в Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия», — добавили в МО РФ.