ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины, включая БМП Bradley в зоне действия группировки «Юг», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки «Юг» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке министерства.