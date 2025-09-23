ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

«Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке министерства.