ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах», — говорится в сообщении.