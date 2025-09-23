ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах», — говорится в сообщении.