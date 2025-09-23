Замминистра Минобороны в Волгограде наградил бойцов СВО и врачей

Заместитель Министра обороны РФ начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин лично вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции, а также медицинскому персоналу и волонтерам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на военное ведомство.
«Спасибо вам за ваше мужество, храбрость, стойкость, отвагу. Вы настоящие защитники Отечества. Мы гордимся вами. Спасибо вам за ваш труд, бойцовские качества, за верность присяге», — подчеркнул заместитель главы российского военного ведомства.
За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга бойцам вручили высокие государственные награды, среди которых Орден Мужества, а также медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».
Особое внимание уделили и тем, кто спасает жизни и возвращает здоровье защитникам. Медали Минобороны России «За помощь и милосердие» получили врачи, медсестры и весь медицинский персонал госпиталя. Их вклад в восстановление раненых бойцов был отмечен особо.
«Вы тоже на фронте, пусть на тыловом, но на очень важном фронте, — отметил генерал армии Виктор Горемыкин. — Вы делаете невозможное, чтобы вернуть, восстановить ребят после ранений».