Замминистра Минобороны в Волгограде наградил бойцов СВО и врачей

В Волгограде наградили героев СВО и их спасителей.

Источник: Минобороны РФ

Заместитель Министра обороны РФ начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин лично вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции, а также медицинскому персоналу и волонтерам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на военное ведомство.

«Спасибо вам за ваше мужество, храбрость, стойкость, отвагу. Вы настоящие защитники Отечества. Мы гордимся вами. Спасибо вам за ваш труд, бойцовские качества, за верность присяге», — подчеркнул заместитель главы российского военного ведомства.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга бойцам вручили высокие государственные награды, среди которых Орден Мужества, а также медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».

Особое внимание уделили и тем, кто спасает жизни и возвращает здоровье защитникам. Медали Минобороны России «За помощь и милосердие» получили врачи, медсестры и весь медицинский персонал госпиталя. Их вклад в восстановление раненых бойцов был отмечен особо.

«Вы тоже на фронте, пусть на тыловом, но на очень важном фронте, — отметил генерал армии Виктор Горемыкин. — Вы делаете невозможное, чтобы вернуть, восстановить ребят после ранений».