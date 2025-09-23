Минобороны заявило о групповом ударе в ответ на атаку ВСУ в Крыму

Удар нанесен по местам хранения дронов на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого велись пуски по объектам гражданской инфраструктуры на полуострове, и пунктам временной дислокации сил специальных операций ВСУ и иностранных военнослужащих, которые, по данным Минобороны, ответственны за подготовку и проведение удара по Крыму.