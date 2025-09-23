Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило о групповом ударе в ответ на атаку ВСУ в Крыму

Российские военные нанесли групповой удар по подразделениям ВСУ в Одесской области в ответ на атаку на Крым, сообщает Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Удар нанесен по местам хранения дронов на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого велись пуски по объектам гражданской инфраструктуры на полуострове, и пунктам временной дислокации сил специальных операций ВСУ и иностранных военнослужащих, которые, по данным Минобороны, ответственны за подготовку и проведение удара по Крыму.

Кроме того, удар нанесли по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, «в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России».

В воскресенье, 21 сентября, под атаку беспилотников ВСУ попал поселок Форос. Во время удара погибли три местных жителя, еще 16 получили ранения, были повреждены здание школы и несколько объектов на территории санатория.

Минобороны заявило, что при ударе были задействованы дроны с «фугасными боезарядами», а сама атака произошла в курортной зоне, «где нет никаких военных объектов». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205).

Крымские власти пообещали выплатить семьям погибших по 1,5 млн руб., пострадавшим с тяжелыми и средними по тяжести травмами — по 600 тыс. руб.

Утром 23 сентября в Крыму объявляли беспилотную и ракетную опасность, на этом фоне временно перекрывали движение по Крымскому мосту.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше