Минобороны заявило о групповом ударе в ответ на атаку ВСУ в Крыму

Удар нанесен по местам хранения дронов на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого велись пуски по объектам гражданской инфраструктуры на полуострове, и пунктам временной дислокации сил специальных операций ВСУ и иностранных военнослужащих, которые, по данным Минобороны, ответственны за подготовку и проведение удара по Крыму.
Кроме того, удар нанесли по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, «в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России».
В воскресенье, 21 сентября, под атаку беспилотников ВСУ попал поселок Форос. Во время удара погибли три местных жителя, еще 16 получили ранения, были повреждены здание школы и несколько объектов на территории санатория.
Минобороны заявило, что при ударе были задействованы дроны с «фугасными боезарядами», а сама атака произошла в курортной зоне, «где нет никаких военных объектов». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205).
Крымские власти пообещали выплатить семьям погибших по 1,5 млн руб., пострадавшим с тяжелыми и средними по тяжести травмами — по 600 тыс. руб.
Утром 23 сентября в Крыму объявляли беспилотную и ракетную опасность, на этом фоне временно перекрывали движение по Крымскому мосту.