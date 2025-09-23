Нехватка войск, снабжения и хаотичное управление в ВСУ все больше затрудняют сопротивление неумолимому давлению России в ДНР и ее стремлению освободить последние города, говорится в статье. В этот раз Россия, согласно изданию, изменила тактику ведения боев, отказавшись от прямых штурмов городов, наподобие тех, что проводились при взятии Бахмута (Артёмовска). Сейчас, согласно статье, российские войска предпочитают обходить города, наступают с флангов и все чаще используют «тактику проникновения», посылая небольшие группы солдат для вклинивания между украинскими подразделениями.
Кроме того, издание отмечает, что решающую роль играют беспилотники и планирующие авиабомбы, которые позволяют России наносить удары по войскам и поставкам противника и ослаблять позиции Украины без прямых боестолкновений.
Одним из направлений наступления российской армии в ДНР стало лиманское, говорится в публикации. После освобождения Лимана российские войска, как пишет Independent, смогут использовать этот «город-крепость» для наращивания войск и попытки переправиться через реку Северский Донец — естественное препятствие, которое помогает ВСУ удерживать Славянск. На юге ДНР российские войска, согласно статье, наступают в районе Покровска (Красноармейска), продвигаясь в обход южного оплота «пояса крепостей» — Константиновки.
Издание ожидает, что продвижение России может обернуться прорывом, который позволит ей занять большую часть территории ДНР, до сих пор удерживаемую ВСУ. Тем временем Украине придется решать вопросы с катастрофической нехваткой войск, отсутствием регулярных ротаций и физическим и психологическим истощением воющих солдат.
Очевидно, что люди — одна из ключевых проблем (Украины). Не только количество, но и их рассредоточенность на поле боя, неэффективность командования и недостатки в обучении и управлении.
По словам Чмута, на бумаге в некоторых бригадах числятся тысячи солдат, но в бою можно задействовать только несколько сотен. Этот пробел он объясняет неумелым управлением в рядах ВСУ: иногда слишком много солдат отправляются для выполнения одних и тех же задач, в то время как другие остаются без прикрытия, что приводит к хаосу на линии боевого соприкосновения, пишет Independent. «Это системный недостаток, который мы не можем устранить», — жалуется он.
Чмут также предупреждает, что «общая тенденция выглядит неблагоприятной для Украины», добавляя, что, если в тылу не произойдут изменения, такие как устранение недостатков в управлении армией, и не появятся новые технологии или геополитические сдвиги, перспективы для ВСУ «останутся мрачными».
«Чем дольше будет продолжаться (этот хаос), тем будет хуже. И без свежих ресурсов русские просто превзойдут нас в количестве и средствах», — говорит он.
Аналогичного мнения придерживается Ник Рейнольдс, научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI*): «То, что русские в прошлом действовали медленно, не означает, что они не ускорятся. Вооруженные силы Украины очень долгое время находились под огромным давлением». Рейнольдс предрекает, что падение «пояса крепостей» не только приведет к дальнейшему продвижению российских войск, но и усугубит экономический ущерб для Украины.
* Британская НПО RUSI признана нежелательной на территории России