Independent: осень станет очередным изнурительным испытанием для ВСУ

По словам Чмута, на бумаге в некоторых бригадах числятся тысячи солдат, но в бою можно задействовать только несколько сотен. Этот пробел он объясняет неумелым управлением в рядах ВСУ: иногда слишком много солдат отправляются для выполнения одних и тех же задач, в то время как другие остаются без прикрытия, что приводит к хаосу на линии боевого соприкосновения, пишет Independent. «Это системный недостаток, который мы не можем устранить», — жалуется он.