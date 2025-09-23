Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные нанесли ответный удар за теракт в Крыму

ВС России нанесли удар в ответ на атаку по гражданским объектам в Форосе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 сентября российские военные нанесли удары по позициям украинских спецподразделений и иностранных наемников в ответ на теракт против гражданских объектов в Крыму, сообщило Минобороны РФ.

Военные нанесли групповой удар по пунктам дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и наемников «Призраки» ГУР Украины в Татарбунарах и Рассейке Одесской области, которые готовили террористическую атаку на Форос, где погибли и пострадали мирные жители.

Также атакованы места хранения беспилотников на аэродроме в Одесской области, с которого запускали ударные дроны для атак на гражданские объекты и по цехам предприятия «Мотор Сич».

Напомним, вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в крымском поселке Форос. В результате атаки пострадали мирные жители, три человека погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.