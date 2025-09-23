Главное из брифинга Минобороны 23 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили село в ДНР
Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики.
Российская армия ответила на удар по Форосу в Крыму
В ночь на 23 сентября в ответ на террористический удар по гражданским объектам поселка Форос в Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, российские ВС нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции, в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.
Кроме того, ВС РФ поразили места хранения БПЛА на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму.
«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Соляники, Андреевка, Павловка, Алексеевка и Варачино Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» улучшил тактическое положение у Купянска и Кировска
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу М198, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, и нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов.
Потери противника за сутки: порядка 250 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
«Центр» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и двух населенных пунктов Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продавил линию обороны ВСУ в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили до 330 бойцов. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭБ и два склада материальных средств.
«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 60 боевиков, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 ЗРК «Patriot», военным аэродромам, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 438 БПЛА самолетного типа.