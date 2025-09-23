Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 23 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили село в ДНР

Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Российская армия ответила на удар по Форосу в Крыму

В ночь на 23 сентября в ответ на террористический удар по гражданским объектам поселка Форос в Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, российские ВС нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции, в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

Кроме того, ВС РФ поразили места хранения БПЛА на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму.

Также нанесли удар по цехам предприятия «Мотор Сич» ВПК Украины, в которых осуществлялась сборка ударных дронов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России.

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Соляники, Андреевка, Павловка, Алексеевка и Варачино Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» улучшил тактическое положение у Купянска и Кировска

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу М198, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» наступает в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, и нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов.

Потери противника за сутки: порядка 250 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

«Центр» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и двух населенных пунктов Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» продавил линию обороны ВСУ в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе составили до 330 бойцов. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 60 боевиков, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 ЗРК «Patriot», военным аэродромам, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 438 БПЛА самолетного типа.

