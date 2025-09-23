Главное из брифинга Минобороны 23 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

В ночь на 23 сентября в ответ на террористический удар по гражданским объектам поселка Форос в Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, российские ВС нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции, в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.