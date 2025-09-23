Врач из Челябинска будет бесплатно пересаживать волосы ветеранам СВО

Пластический хирург из Челябинска Илья Денисов запускает проект по бесплатной пересадке волос для тех, кто пострадал от ожогов, травм или лучевой терапии. Врач собирается каждый месяц помогать пациентам, в том числе ветеранам СВО, у которых из-за рубцов перестают расти волосы и это становится дополнительной психологической травмой.
— Важно оценить донорский потенциал, площадь поражения, узнать, сколько времени прошло с получения травмы. Нужно минимум девять месяцев чтобы сформировалась рубцовая ткань. Кому-то еще делают пересадку кожи, ставится экспандер. Все индивидуально, — объясняет пластический хирург Илья Денисов.
Волосы будут пересаживать с затылка или других участков тела. При необходимости можно будет сделать пересадку на подбородок — борода поможет скрыть шрамы на лице. Такой вариант, по словам врача, особенно подойдет бойцам, получившим ранения во время спецоперации. Об этом сообщают hornews.com.