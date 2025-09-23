Ричмонд
Средства ПВО сбили 58 БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Средства ПВО сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать третьего сентября с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
