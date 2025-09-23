Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школе

«В этой школе два корпуса, пострадал только один, который является неучебным — там актовый зал, пищеблок и библиотека. Этот корпус не будет функционировать. А с четверга, мы так планируем, дети уже выйдут на очный формат обучения», — сказала Лаврик в комментарии РИА Новости Крым.