Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости Крым. Дети из школы в Форосе не будут переведены в другие учебные заведения региона: уже в четверг, 25 сентября, школьники сядут за парты — учебные классы находятся в корпусе, который не пострадал в результате удара ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

Источник: РИА "Новости"

«В этой школе два корпуса, пострадал только один, который является неучебным — там актовый зал, пищеблок и библиотека. Этот корпус не будет функционировать. А с четверга, мы так планируем, дети уже выйдут на очный формат обучения», — сказала Лаврик в комментарии РИА Новости Крым.

По словам профильного министра, уже проведены подготовительные работы и обследование, которое обеспечивает безопасность пребывания детей в учреждении. «Сейчас на территории школы проводится уборка. Пока не приведут в порядок пищеблок, для детей будет организовано привозное питание», — уточнила Лаврик.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября.

Три человека погибли и 16 были ранены в Форосе в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

