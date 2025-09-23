Ричмонд
Что известно о ходе освобождения Купянска

Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо. Продолжается ее блокировка с юга, сообщили в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

ТАСС собрал основное о ходе освобождения города.

Блокирование группировки ВСУ

  • Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо, сообщили в Минобороны. Продолжается ее блокировка с юга.
  • По данным ведомства, в заблокированной в городе украинской группировке находятся националисты из отряда «Фрайкор», террористы запрещенного в РФ «Российского добровольческого корпуса» и спецназ ГУР.
  • Заблокированная группировка ВСУ составляла до 700 человек, из них 250 уже уничтожено, сообщили в Минобороны.
  • Потери ВСУ за месяц при удержании города, по данным ведомства, превысили 1 800 военнослужащих, 36 танков и других бронемашин, 2 пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.
  • Российские военнослужащие в ходе наступления в Купянске действовали комплексно, применили тактику «подземного десанта» через инженерные коммуникации, что способствовало их успеху, отметили в Минобороны.
  • По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города, взято под контроль 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс.

Значение города

  • Через Купянск проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, населенный пункт стал ключевым объектом противника для контроля над восточной частью Харьковской области.
  • Киевский режим превратил город в мощный укрепленный район и установил огневой контроль над подступами к нему, сообщили в Минобороны России.
  • В ведомстве уточнили, что практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку.
  • Контроль над Купянском позволит российским войскам в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев, отметили в Минобороны.
  • Кроме того, после освобождения города откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки «Север» с севера.
  • Освобождение Купянска также ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, являющимися ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе, сообщили в Минобороны России.