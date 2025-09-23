Эксперт Дандыкин раскрыл самые напряженные направления в зоне СВО

По прогнозу Василия Дандыкина, украинские группировки будут оборонять ранее построенные укрепрайоны в Константиновке и Красноармейске «до последнего». Он уточнил, что российские войска делают выбор в пользу окружения крупных населенных пунктов, вместо того чтобы их атаковать, так как это приводит к тяжелым боям. ВСУ в таких случаях предпочитают действовать по-другому — стараются штурмом взять нужную цель, повторяя попытки, невзирая на огромные потери.