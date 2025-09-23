Эксперт Дандыкин раскрыл самые напряженные направления в зоне СВО

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что самые интенсивные боевые действия сейчас ведутся на участках под Красноармейском, где российские войска продвигаются вперед. Эксперт добавил, что под Константиновкой на донецком направлении ВС РФ также действуют успешно, 23 сентября российские бойцы вытеснили противника из очередного населенного пункта. «Еще тяжелые столкновения сейчас в Купянске на харьковском направлении. Это важнейший логистический и транспортный центр», — уточнил Дандыкин.
Он отметил, что ВСУ предпринимают попытки нанести удар в Сумской области, где армия России создает безопасную зону вдоль границы России. Эксперт считает, что на этот участок командование ВСУ направило крупные резервы ВСУ, но справиться с российскими подразделениями у них не получается.
По прогнозу Василия Дандыкина, украинские группировки будут оборонять ранее построенные укрепрайоны в Константиновке и Красноармейске «до последнего». Он уточнил, что российские войска делают выбор в пользу окружения крупных населенных пунктов, вместо того чтобы их атаковать, так как это приводит к тяжелым боям. ВСУ в таких случаях предпочитают действовать по-другому — стараются штурмом взять нужную цель, повторяя попытки, невзирая на огромные потери.
Дандыкин выразил надежду, что осенняя военная кампания обернется «большими неприятностями» для ВСУ.
23 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль села Переездного в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск, а также о ликвидации сил ВСУ, взятых в окружение у поселка Клебан-Бык. Также в ведомстве рассказали об улучшении тактического положения группировки «Запад» у населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск на донецком направлении.