Четыре жителя Братска добровольно отправились в зону СВО

Четыре жителя Братска добровольно отправились в зону специальной военной операции. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Александр Дубровин, мужчины направились в областной сборный пункт для подписания контракта с Министерством обороны РФ.
— Мужчины выбрали своей профессией защиту нашей Родины. Сейчас автомобиль довезет вас до города Шелехова, — сказал мэр Братска будущим бойцам.
Самые родные и близкие — жены, дети, родители и друзья — провожали добровольцев. Сейчас им предстоит самое сложное: ждать. Ждать весточки и возвращения своих любимых. По традиции, военнослужащим вручили памятные шевроны с гербом Братска и флаги города.
