В Госдуме рассказали, зачем Украина использует воздушные шары при атаках на Россию

Депутат Госдумы Алексей Журавлев связал использование ВСУ воздушных шаров с истощением оборонного бюджета Украины и попыткой имитировать боеспособность перед Западом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал такое мнение в интервью RTVI.

Воздушный шар — самый простой и, главное, самый дешевый летательный аппарат. И то, что именно их теперь вынуждены использовать ВСУ для нападения на российские города, может означать только одно — средства оборонного бюджета Украины на исходе.

Алексей Журавлев
депутат Госдумы (цитата по RTVI)

По словам Журавлева, атака на российские города — попытка президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать Западу, что «есть еще порох в украинских пороховницах». Парламентарий отметил резкое сокращение западных поставок и скептически отозвался о «широко разрекламированной отрасли беспилотников Украины», назвав ее «не более чем отверточной сборкой британских и канадских образцов». Депутат ГД предположил, что скоро ВСУ «и до мыльных пузырей дойдут», используя любые подручные средства.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил об использовании ВСУ воздушных шаров во время атак на российские регионы в ночь на 23 сентября.

Минобороны России неоднократно заявляло о применении украинскими военными малоразмерных воздушных шаров (МВШ) в 2023 и 2024 гг.. В конце августа 2025 года РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщило о возобновлении налетов с использованием метеорологических воздушных шаров: три метеозонда со взрывчаткой были обнаружены в Липецкой области.

В ночь на 23 сентября над регионами России были сбиты 69 украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только на подлете к столице с вечера 22 сентября было перехвачено не менее 50 дронов.

