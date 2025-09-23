В Госдуме рассказали, зачем Украина использует воздушные шары при атаках на Россию

По словам Журавлева, атака на российские города — попытка президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать Западу, что «есть еще порох в украинских пороховницах». Парламентарий отметил резкое сокращение западных поставок и скептически отозвался о «широко разрекламированной отрасли беспилотников Украины», назвав ее «не более чем отверточной сборкой британских и канадских образцов». Депутат ГД предположил, что скоро ВСУ «и до мыльных пузырей дойдут», используя любые подручные средства.