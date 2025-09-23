«Еще рано отвечать»: Трамп прокомментировал вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп пообещал позднее ответить на вопрос, сохраняет ли он все еще доверие к президенту России Владимиру Путину. Глава США отметил, что сообщит об этом «примерно через месяц». При этом Трамп подчеркнул, что РФ обладает большой военной мощью.