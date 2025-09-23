Ричмонд
«Еще рано отвечать»: Трамп прокомментировал вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Трамп: Отвечать на вопрос о гарантиях безопасности для Украины пока рано.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал вопрос о гарантиях безопасности для Украины. По словам главы Белого дома, говорить о них еще рано.

«Надеюсь, мы будем в том положении, чтобы говорить об этом немного позднее», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов о предоставлении Киеву гарантии безопасности советом с лидерами стран Европы.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп пообещал позднее ответить на вопрос, сохраняет ли он все еще доверие к президенту России Владимиру Путину. Глава США отметил, что сообщит об этом «примерно через месяц». При этом Трамп подчеркнул, что РФ обладает большой военной мощью.

