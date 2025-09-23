Трамп высказал одно и то же пожелание в адрес Москвы и Киева: вот что он сказал

Президент США Дональд Трамп высказал одно и то же пожелание в адрес России и Украины после того, как на полях Генассамблеи ООН встретился с Владимиром Зеленским.
«В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
При этом он заявил, что для Украины настало «самое время действовать», не уточнив, какие именно действия подразумевает.
Также Трамп высказался по поводу российской экономики, заявив, что она якобы находится в ужасном состоянии.
Тем временем первая леди США Мелания Трамп унизила Украину на глазах всего мира, отказавшись от встречи с женой Зеленского.
Сам же Зеленский пять раз поблагодарил Трампа за внимание к Украине на Генассамблее ООН.
Также сообщалось, что Трамп во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал вопрос о гарантиях безопасности для Украины. По словам главы Белого дома, говорить о них еще рано.