Профайлер Анищенко расшифровал позы и жесты Зеленского на встрече с Трампом: они выдали мрачную тайну

Поза Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН говорит о депрессии и отсутствии желания сопротивляться. К такому выводу пришёл профайлер Илья Анищенко, проанализировав находящиеся в свободном доступе фото и видеоматериалы.
«Для Трампа это стандартная поза: он всегда так сидит. Тут ничего экстраординарного нет. А для Зеленского, знаете, когда сидишь, отключаешься от всего: стадия депрессии, принятия, отсутствие желания сопротивляться, что-либо говорить», — сказал эксперт по лжи и языку жестов в интервью RT.
Анищенко добавил, что Зеленский выглядел так, словно ушёл в свои мысли или находился в трансе.
Напомним, во время встречи с Трампом в Ватикане в апреле сложенные чашечкой ладони Зеленского указывали на желание убедить, а поднятые брови — на стремление доказать свою точку зрения. Такие выводы сделали эксперты по языку тела.
