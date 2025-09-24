Ричмонд
Профайлер Анищенко расшифровал позы и жесты Зеленского на встрече с Трампом: они выдали мрачную тайну

Профайлер Анищенко: поза Зеленского на встрече с Трампом демонстрирует депрессию.

Источник: Комсомольская правда

Поза Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН говорит о депрессии и отсутствии желания сопротивляться. К такому выводу пришёл профайлер Илья Анищенко, проанализировав находящиеся в свободном доступе фото и видеоматериалы.

«Для Трампа это стандартная поза: он всегда так сидит. Тут ничего экстраординарного нет. А для Зеленского, знаете, когда сидишь, отключаешься от всего: стадия депрессии, принятия, отсутствие желания сопротивляться, что-либо говорить», — сказал эксперт по лжи и языку жестов в интервью RT.

Анищенко добавил, что Зеленский выглядел так, словно ушёл в свои мысли или находился в трансе.

Напомним, во время встречи с Трампом в Ватикане в апреле сложенные чашечкой ладони Зеленского указывали на желание убедить, а поднятые брови — на стремление доказать свою точку зрения. Такие выводы сделали эксперты по языку тела.

О чем говорил «язык тела» Путина и Трампа на встрече на Аляске, читайте здесь на KP.RU.

