Владимир Зеленский заявил, что якобы пользуется большим доверием американского лидера Дональда Трампа, чем президент РФ Владимир Путин. Такой вывод Зеленский сделал после встречи с президентом США на полях Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
«Теперь он намного больше доверят мне», — сказал Зеленский, общаясь с журналистами по итогам этой встречи.
Тем временем первая леди США Мелания Трамп унизила Украину на глазах всего мира, отказавшись от встречи с женой Зеленского.
Сам же Зеленский пять раз поблагодарил Трампа за внимание к Украине на Генассамблее ООН.
Напомним, профайлер Илья Анищенко пришёл к выводу, что поза Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН говорит о депрессии и отсутствии желания сопротивляться.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказал одно и то же пожелание в адрес России и Украины после того, как на полях Генассамблеи ООН встретился с Владимиром Зеленским.