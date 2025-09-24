Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности. Об этом он сказал, общаясь с журналистами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности», — сказал Зеленский, уточнив, что американский лидер готов дать Киеву гарантии безопасности после того, как завершится украинский конфликт.
Тем временем сам Трамп во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал вопрос о гарантиях безопасности для Украины по-другому. По словам главы Белого дома, говорить о них еще рано.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказал одно и то же пожелание в адрес России и Украины после того, как на полях Генассамблеи ООН встретился с Владимиром Зеленским.
Тем временем профайлер Илья Анищенко пришёл к выводу, что поза Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН говорит о депрессии и отсутствии желания сопротивляться.