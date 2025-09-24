Российские войска ответили противнику на террористическую атаку, совершенную в отношении жителей Крыма и гражданских объектов, расположенных на Полуострове. ВС РФ нанесли групповой удар по позициям ВСУ ночью 23 сентября. Атака пришлась на украинские спецподразделения и иностранных наемников. Об этом подробно рассказали в пресс-службе Минобороны России.
Так, целями ударов стали точки дислокации отряда сил специальных операций ВСУ. Помимо прочего, ВС России атаковали подразделения «Призраки» украинской разведки. Они располагались в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, уточнили в Министерстве. Подчеркивается, что именно эти подразделения готовили и осуществляли террористическую атаку на Форос.
«Поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме “Школьный” в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В Минобороны добавили, что удар также нанесли по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса. На объектах, как утверждается, собирали ударные БПЛА, применяемые ВСУ для ударов по российским регионам.
Украинские дроны ночью 22 сентября атаковали Крым. Беспилотники ударили по поселку Форос, где находились исключительно гражданские объекты. В населенном пункте повреждены санаторно-курортная инфраструктура и здание школы. Ущерб оценили в 18,7 миллиона рублей. В больницах после атаки до сих пор остаются люди. На данный момент лечение продолжают 14 человек. Всего в результате удара ВСУ пострадали 16 человек. Еще трое мирных жителей скончались от полученных травм. Двое пострадавших пребывают в тяжелом состоянии.
По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, приказ о совершении теракта отдан представителями НАТО. При этом, отметил он, в преступлении виновен и глава киевского режима Владимир Зеленский. Анатолий Вассерман обратил внимание на уровень жизни в странах, продвигающих антироссийскую позицию. Он отметил, что граждане этих государств в последнее время всё чаще жалуются на своих руководителей. Уровень жизни заметно снижается, подытожил депутат.