Марочко: ВС РФ сформировали огневой мешок для ВСУ юго-восточнее Звановки в ДНР

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Переездное, сформировали огневой мешок для Вооруженных сил Украины, дислоцированных юго-восточнее соседней Звановки в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«С освобождением Переездного образовался огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся юго-восточней Звановки», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что ВСУ еще пытаются удерживать ключевые, важные позиции у Звановки. «Но дело в том, что мы можем рывком захлопнуть этот огневой мешок и, по сути, данная группировка противника окажется в окружении, если украинское командование не примет правильное решение и в ближайшее время не выведет оттуда войска», — сообщил он.

Марочко подчеркнул, что силы РФ на данный момент «довольно серьезно» давят на фланги противника у Звановки. «Да и в принципе само продвижение по направлению Звановки создает серьезную угрозу для украинских боевиков. Оперативно-тактическая обстановка для них существенно усугубилась в данном районе», — резюмировал военный эксперт.

Об освобождении Переездного бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 23 сентября. При этом, как ранее сообщал ТАСС Марочко, подразделения РФ, освободив Переездное, готовятся к боям за соседнюю Звановку.