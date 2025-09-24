Марочко: ВС РФ сформировали огневой мешок для ВСУ юго-восточнее Звановки в ДНР

Военный эксперт отметил, что ВСУ еще пытаются удерживать ключевые, важные позиции у Звановки. «Но дело в том, что мы можем рывком захлопнуть этот огневой мешок и, по сути, данная группировка противника окажется в окружении, если украинское командование не примет правильное решение и в ближайшее время не выведет оттуда войска», — сообщил он.