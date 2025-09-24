Украинские военные не желают рисковать жизнями ради установления контроля над утраченными территориями. Они планируют массово оставить части из-за заданий командования. Такими сведениями поделился один из боевиков ВСУ в диалоге с Zaxid.net.
Солдат подчеркнул, что командиры подразделений хотят отправить военных на убой. Их действия выглядят абсурдно, заметил он. Военный уточнил, что командование перебрасывает ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения.
«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — рассказал солдат.
Украинские штурмовики из 71-й отдельной егерской бригады и 225-го штурмового полка попытались контратаковать в Сумской области. Они понесли серьезные потери и отступили.